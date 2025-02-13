Müzakereler başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, "Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık" dedi. Trump, müzakerelerin derhal başlaması konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti. Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle de telefonda görüşen Trump, "O da Putin gibi barış istiyor" dedi. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kremlin, görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü belirtti.

Uzun ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, Putin ile Ukrayna, enerji, yapay zeka ve doların gücü konusunda görüştükleri bilgisini verdi.

Trump, "Birbirimizin ülkelerine ziyaret edeceğiz" dedi.

Putin'le yaptığı görüşmede Trump, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı.

Trump, "Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin'le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık" dedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi de arayacağını söyledi.

"Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağını inanıyorum" diyen Trump, "Ben başkan olsaydım asla yaşanmayacak bir savaşta milyonlarca insan öldü, bu sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Trump, müzakereleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve özel temsilcisi Steve Witkoff'un yürüteceğini açıkladı.

Trump, "Putin de benim gibi sağduyuya güçlü bir şekilde inanıyor" dedi.

Trump, Zelenski'yle de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Zelenski ile Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.

Zelenski, "Trump ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Barışa ulaşmak için fırsatları ele aldık" dedi.

Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarından bahsettiğini kaydeden Zelenski, ayrıca güvenlik, ekonomik işbirliği ve kaynak ortaklığı konularında yeni bir sayfa açıklaması hakkında da görüştüklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump da Zelenski ile telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu.

Trump, Zelenski'yi kastederek, "O da Putin gibi barış istiyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025, 09:57