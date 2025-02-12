Ergün YAHAT

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde 262 miligram alkollü içki tesiri altında TIR kullanıp kaza yapan 57 yaşındaki Abdülkadir Şahin yaralanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü hakkında alkollü araç kullanıp kaza yapması sebebiyle yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza 10 Şubat 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi.

Abdülkadir Şahin (E-57) 262 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki THV 260 plakalı tır araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu Yol Kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdülkadir Şahin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.