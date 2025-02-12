Sürat ve alkol

KKTC’de geçen hafta toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, bir can kaybı olurken, 18 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasındaki yine ilk sırada yer aldı. Trafik denetimlerinde 233 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Şubat tarihleri arasındaki 58 trafik kazasının 1’i ölümle, 10’u yaralanmayla, 47’si hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Kazaların 16’sı süratli araç kullanmak, 13’ü kavşakta durmamak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u yakın takip, 8’i diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 2 milyon 622 bin 232 TL olduğu kazaların, 20’si Lefkoşa’da, 19’u Girne’de, 12’si Gazimağusa’da, 6’sı Güzelyurt’ta, 1’i İskele’de meydana geldi.

3 bin 242 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 18 bin araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3 bin 242 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 233 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

Sürat (1192) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (231) , Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (198), Trafik Işıklarına Uymamak (189), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (170), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (145), Muayenesiz Araç Kullanmak (80), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (76), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (48), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (47), Dikkatsiz Sürüş (43), Tehlikeli Sürüş (21), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (20), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (18), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (13), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (7), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3) ve diğer trafik suçları (957).”