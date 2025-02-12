Onay bekliyor 

Güney Kıbrıs’ta kalan ve geçmişte Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı ‘Evdim’ (Düzkaya) yakınlarındaki ‘Prastio’ (Çeliktaş) köyüne 12 bin öğrencilik üniversite kampüsü kurulacağı açıklandı.

Rum basını söz konusu projenin ilgili makamların onayına sunulduğunu haber verdi.

Kampüste 95 bin metre karelik yaşil alan oluşturulacak ve 8 bin 700 adet fidan dikilecek.

Projenin “St Nicholas Hills” ismini taşıdığını ve “DNP Property Group” şirketi tarafından sunulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, projede okullar, üniversite, poliklinik, iyileşme ve rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları, araştırma merkezleri, 2 adet golf sahası, futbol sahası ve diğer spor tesislerinin yer aldığını belirtti.

Şirketin projeye imar izni verilmesi için başvuruda bulunduğu belirtilirken, “Prastio” köyü bölgesinin 2020 yılının ağustos ayında çıkan büyük yangında büyük zarar gördüğü de anımsatıldı.

