Sertifikalar verildi

Polis Genel Müdürlüğü’nün yıllık hizmet içi eğitim planında yer alan “Karakol Amirleri” Eğitimi, Polis Okulu Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Hafta süresince devam eden eğitime, Polis Karakollarında görev yapan karakol amirleri ile vardiya sorumlusu toplam 20 polis mensubu katıldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, eğitimi başarıyla bitiren tüm personele, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali Adalıer ve Polis Okulu Müdür Vekili Başmüfettiş Hüseyin Bora tarafından başarı sertifikaları takdim edildi.

