İlk duruşma 11 Nisan’da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak. Aynı gün İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırma iddiası ile açılan duruşması da var...

İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının ve siyasi yasağının talep edildiği iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olumlu bakışımız yüksek

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla yaptığı toplantıda ele alınan konular netleşiyor. İmamoğlu, Yavaş'ın "hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğini" söyledi. İmamoğlu, kendisinin adaylığı konusunda ise "olumlu bakışımız yüksek" yanıtını verdi. İmamoğlu, Özel ve Yavaş'ın da katıldığı üçlü zirveye ilişkin soruları yanıtladı. Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Yazıya göre, İmamoğlu, “Adaysınız değil mi?” sorusuna “Önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Hayırlısı olsun” yanıtını verdi. Yakın bir zamanda açıklama yapacağını söyleyen İmamoğlu, Yavaş'ın duruma bakışını aktarırken de, “(Yavaş) Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu” dedi.

