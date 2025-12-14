İki farklı plan

Suna ERDEN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’na Türkiye dışındaki ülkelerden direkt uçuşların başlatılması amacıyla A ve B planlarını devreye aldıklarını açıkladı.

Bakan Arıklı, A planının öncelikle Ercan’daki teknik eksikliklerin giderilmesini kapsadığını belirtti. Teknik iyileştirmelerin tamamlanmasının ardından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) başvurulacağını ifade eden Arıklı, gerekli belgelerin alındıktan sonra uçuşların önünde engel oluşturulması durumunda uluslararası mahkemelere başvuracaklarını söyledi.

Arıklı, Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara uygun hale getirildiğini belirterek, teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından İngiltere’den gelecek akreditasyon firması tarafından onay alınacağını kaydetti. Onayın ardından uçuşların önünde herhangi bir engel oluşturulması halinde uluslararası hukuki süreçlerin işletileceğini ifade etti.

B planının ise Ercan’ın Türkiye Devlet Hava Meydanları sistemine dahil edilmesini içerdiğini belirten Arıklı, bu yolla seferlerin başlatılabileceğini ve planların Türkiye ile istişare edilerek hazırlandığını vurguladı. Bakan, Ercan uluslararası havacılık listesinde yer almadığı sürece diğer ülkelerden direkt uçuş yapılamayacağını söyledi.

Bakan Arıklı, geçmiş dönemde Azerbaycan’dan KKTC’ye direkt uçuşların yapıldığını ve Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Bakü ile Kırgızistan’a sefer düzenlediğini hatırlattı. Ancak yeterli yolcu kapasitesine ulaşılamadığı için seferlerin devam etmediğini belirten Arıklı, A ve B planları devreye alındığında yolcu kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların da yapılacağını ifade etti.

Azerbaycan Havayolları’nın (AZAL) KKTC’ye yeniden sefer başlatmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

