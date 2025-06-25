İki kişi yaralandı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne -Değirmenlik ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, direksiyon hakimiyeti kaybedilen salon aracın bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi ve ana yolda seyreden kamyonun ön kısmına vurması sonucu gerçekleşti. Kazada 2 kişi yaralanırken, ana yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat11.00 sıralarında Girne -Değirmenlik ana yolunda meydana geldi.

Habib Demir yönetimindeki EN 474 plakalı araçla Arapköy'e doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı.

Salon araç, karşı şeride geçerek Değirmenlik istikametine doğru seyreden Kham Javaid yönetimindeki SN 362 plakalı kamyonun önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kazada yaralanan EN 474 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Kadirhan Deveci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası dökülen yağ ve akaryakıt nedeniyle yola kumlama yapıldı.

Kırok: Bu güzergah tehlikeli

Meydana gelen kazanın ardından açıklama yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunu güvenli bir hale getirmek için somut bir adım atma kararı verdiklerini açıkladı. Ceyhun Kırok, “Yine Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen elim trafik kazası, bu güzergâhın ne denli tehlikeli olduğunu ve bir an önce güvenli hale getirilmesi gerektiğini acı bir şekilde bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu yolda daha önce defalarca dile getirdiğimiz güvenlik eksiklikleri ve alınması gereken önlemler ne yazık ki bugüne kadar yeterince karşılık bulmamıştır” dedi.

Somut adım atılacak

Kırok, “Her geçen gün yaşanan kazalar can ve mal kayıplarına yol açmakta; bölgemizin insanlarını, sürücüleri ve ziyaretçileri ciddi tehlike altına sokmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Kırok, “Bu doğrultuda, belediyemiz artık bu konuda somut bir adım atma kararı almıştır. Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunun modern, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi için geniş katılımlı bir inisiyatif başlatıyoruz” açıklamasını yaptı.



