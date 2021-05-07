İki kişi yaralandı

Onur ULAĞ
Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Yönetimindeki MR 738 plakalı motosikletle Alpet ışıklarına doğru seyir halinde olan Nouma Ali (E-26) dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirmek isterken o esnada aynı HS 223 plakalı araç ile arkadan gelmekte olan Ali Budak’ın (E-23) önünü tıkayarak çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Rizwana Yousaf (K-25) olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.