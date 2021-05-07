İki kişi yaralandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 18.45 sıralarında Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi.Yönetimindeki MR 738 plakalı motosikletle Alpet ışıklarına doğru seyir halinde olan Nouma Ali (E-26) dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirmek isterken o esnada aynı HS 223 plakalı araç ile arkadan gelmekte olan Ali Budak’ın (E-23) önünü tıkayarak çarpıştı.Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Rizwana Yousaf (K-25) olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.