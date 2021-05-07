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İki kişi yaralandı

Lefkoşa’da dikkatsiz şekilde şerit değiştiren motosiklet sürücüsü salon araçla çarpıştı

İki kişi yaralandı
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Onur ULAĞ
Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

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Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 18.45 sıralarında Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Yönetimindeki MR 738 plakalı motosikletle Alpet ışıklarına doğru seyir halinde olan Nouma Ali (E-26) dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirmek isterken o esnada aynı HS 223 plakalı araç ile arkadan gelmekte olan Ali Budak’ın (E-23) önünü tıkayarak çarpıştı. 
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Rizwana Yousaf (K-25) olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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