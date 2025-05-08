İkisi de ucuz kurtuldu

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra kendilerini doktor olarak tanıtarak, 75 yaşındaki kadına tedavi uygulayan ve karşılığında 27 bin TL alan Cumali Vermez ve Baran Doğan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Cumali Vermez 3 ay 15 gün, Baran Doğan 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Tutuklu yargılanmak üzere 17 Mart 2025 tarihinde cezaevine gönderilen sanıklar cezalarının yarısını çekmiş oldu.

Kararı okuyan yargıç; sanıkların 4 Mart 2025 tarihinde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakin 75 yaşındaki S. D.'nin ikametgahına gittiklerini, hastayı muayene edip serum takıp ilaç tedavisi uyguladıklarını söyledi. Yargıç; sanıkların özel bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp evrak sahteleyip muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini anımsattı.

Yargıç; şikâyetin 7 Mart tarihinde yapıldığını, sanıkların aynı gün tutuklandığını belirtti.

Yargıç; yapılan soruşturma sonucu daha önce Cumali Vermez’in ilk yardım, Doğan’ın ise anestezi teknikeri olarak KKTC’deki özel bir hastanede çalıştıklarını, 7 Kasım 2024’te ilişkilerinin kesildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yargıç, sanıkların S.D.’ye antibiyotik, ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan bir tedavi uyguladıklarını ifade etti.

Sanıkların yargılandıkları “Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket, Evrak Sahteleme ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından mahkum ettiklerini kaydeden yargıç, sağlık çalışanları olarak, hassas olmaları gerekirken böyle bir suç işlediklerini ifade etti.

Yargıç, bu hususun sanıklar hakkında ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini belirti. Yargıç, sanıkların uyguladığı tedavinin S.D. üzerinde olumsuz bir etki bırakmadığını, sabıkasız ve genç kimseler olduklarını ve davalarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduklarını belirterek, bu hususların lehlerinde değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç; Cumali Vermez'i 3 ay 15 gün ve Baran Doğan'ı ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.

