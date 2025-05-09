‘Tansiyon düşmeli’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya giden Irak Başbakanı Sudani ile ortak basın toplantısında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime değindi. Erdoğan, "Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz" dedi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, beraberindeki heyetle birlikte dün Ankara’ya gitti. Sudani, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, saat 15.30'da Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ardından Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve Sudani'nin görüşmesinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma imzalandı. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Hindistan’ın Pakistan’a saldırısı

Sudani ile ortak basın toplantısında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime değinen Erdoğan, şunları ifade etti: Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz."

"Irak'ın güvenliği Türkiye’nin güvenliği"

Irak Başbakanı Sudani ise terör sorununun iki ülkeyi de etkilediğini ve bu konuyu açıkça ele aldıklarını söyledi. Sudani, "Biz Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Hükümetimizin PKK ile ilgili tutumu da sabit. Irak yasalarına göre, PKK örgütü, tabii ki yasaklı bir örgüttür. Anayasaya göre, hiçbir kesimin Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma konusunu da ele aldıklarını kaydeden Sudani, ikinci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde 'Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması' imzaladıklarını ve komisyonların uygulama mekanizması üzerinde dünden bu yana çalıştıklarını ifade etti.

