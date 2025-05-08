Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken hem üzerinde hem de aracında uyuşturucu bulunan 45 yaşındaki Hasan Kılıç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı hakkında 6 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.
Polis; zanlıya uyuşturucu temin eden şahsın tespit edildiğini ve söz konusu kişinin arandığını açıkladı.
Soruşturmayı yürüten polis; 3 Mayıs 2025 tarihinde zanlının Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını söyledi.
Polis; aynı gün saat 15.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde bir ekip tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde yapılan kontrolde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.
Polis; zanlının kullanımımdaki VL 521 plakalı araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri, 72 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti. Polis; aracın el freni orta bölümü ile şoför koltuğu altında toplam 6 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.
Polis; ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası, porselen tabak, pipet, banka kartı ve aracın şoför kapı iç cebinde elektronik terazi bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis; bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini, 3 kişinin sorgulandığını söyledi. Polis; zanlıya uyuşturucu temin eden şahsın tespit edildiğini ve söz konusu kişinin arandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi onayladı.
Polis peşinde
Metehan’da kokain ve kenevirle tutuklanan şahsa uyuşturucunun kimden geldiği tespit edildi
Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken hem üzerinde hem de aracında uyuşturucu bulunan 45 yaşındaki Hasan Kılıç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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