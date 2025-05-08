Polis peşinde

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken hem üzerinde hem de aracında uyuşturucu bulunan 45 yaşındaki Hasan Kılıç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 6 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlıya uyuşturucu temin eden şahsın tespit edildiğini ve söz konusu kişinin arandığını açıkladı.

Soruşturmayı yürüten polis; 3 Mayıs 2025 tarihinde zanlının Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını söyledi.

Polis; aynı gün saat 15.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde bir ekip tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde yapılan kontrolde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının kullanımımdaki VL 521 plakalı araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri, 72 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti. Polis; aracın el freni orta bölümü ile şoför koltuğu altında toplam 6 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis; ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası, porselen tabak, pipet, banka kartı ve aracın şoför kapı iç cebinde elektronik terazi bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis; bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini, 3 kişinin sorgulandığını söyledi. Polis; zanlıya uyuşturucu temin eden şahsın tespit edildiğini ve söz konusu kişinin arandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

