Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez’in 23 Temmuz’da Antalya’da vereceği konser için çalışmaların yoğunlaştığı bildirildi.

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan dev organizasyon konusunda hazırlık yapan ilgililer, konser için değişik ülkelerden ünlü isimlerin Antalya’da olmasını bekliyor.

Dünyaca ünlü sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Jennifer Lopez, etkileyici sesi, güçlü koreografileri ve ışıltılı sahne performansıyla bir kez daha büyüleyecek. Global listeleri altüst eden hit parçalarıyla müzikseverlere yıldızlarla dolu bir gece vadediyor.

JLo, sahne tasarımı, özel dans ekibi, etkileyici kostümleri ve ışık şovlarıyla yılın en etkileyici konserlerinden birini sunacak.

Yeni bir deneme için fırsat

Bu arada Lopez’in 15 yıl önce Girne’deki bir otelde vereceği konserin, Rumların girişimleri sonucunda iptal edildiğini hatırlatan turizmciler, yeni bir deneme için fırsat doğduğuna dikkat çekti. Lopez’in, Antalya’daki konser sonrasında bir günlüğüne Girne Antik Liman’da konser vermesi için girişim yapılması gerektiğini söyleyen turizmciler, bunun başarılması halinde KKTC turizminin tanıtımına büyük katkı sağlanacağını kaydetti.

