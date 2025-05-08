Güney Kıbrıs’ta Yeni Limasol Limanı yakınında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının, genç olduğu düşünülen bir grubun çok sayıda havai fişeği patlatmasıyla meydana geldiği belirtildi. Rum İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Nikos Longinos, Limasol Yeni Limanı yakınlarında önceki gece 21.00 sıralarında başlayan yangının, çok miktardaki havai fişeğin patlatılmaya başlaması üzerine çıktığını açıkladı. Longinos, bölge sakinlerini endişelendiren patlamaların da yaşandığını ifade etti. Rum polisi çevreye saçılmış havai fişeklerin bir grup genç tarafından patlatılmaya çalışılırken yangına sebep olduğu olasılığı üzerinde duruyor.

