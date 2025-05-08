‘Utanç verici’

İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Sotos Ktoris’in, Kıbrıs’taki her iki taraftaki mezarlıklarla ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Özgür Bölgelerde ve İşgal Altındaki Topraklarda Mezarlıklar Yerle Bir Edildi” başlıklı haberinde, iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Sotos Ktoris’in, Kıbrıs’taki liderlerin, 15’i Müslüman, 15’i de Hıristiyan olan toplam 30 mezarlığın restore edilmesi konusunda anlaşmaya varması konusunda bir kanala yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Ktoris, tüm Kıbrıs’taki bugünkü durumun trajik ve utanç sınırlarına dayandığını belirtti.

İki toplum arasındaki burukluğu körükleyen ve şüpheyi pekiştiren bir görüntünün söz konusu olduğunu belirten Ktoris, bu nedenden dolayı bu kararı çok önemli olarak addettiklerini ifade etti.

Ktoris, birçok mezarlıktaki mezarların tahrip edildiğini, onlarca mezarlığın ortadan kaybolduğuna dikkati çekti.

Geçmişe bakılmasından vazgeçilmesi, ortaklaşa bir şekilde bu utanç görüntüsünün rehabilite edilmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayan Ktoris, “ortadan kayboldu” derken neyi kast ettiğinin sorulması üzerine ise “mezarların hem Kuzey’de hem de Güney’de yerle bir edildiğini” söyledi.

Ktoris, haritalarda kayıtlı olan mezarları tespit edemediklerine de dikkati çekti.

