İlgiyle izlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Renkli bir etkinlikle 27 Haziran’da başlayan 53. Geleneksel İskele Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi düzenlendi. İskele Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs kültürüne özgü kına gecesi canlandırıldı, damat tıraşı ve kına yakımı yapıldı. Kına gecesi İskele Belediyesi 28. CIOFF Halk Dansları Festivali’ne katılan Türkiye, Arjantin, Kolombiya, Meksika, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya’dan gelen ekipler tarafından dikkatle izlendi. İskele Belediyesi Kültür Evi’ne kurulan Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içeceklerin de bulunduğu stantlar ise yerli yabancı herkesin beğenisini kazandı. İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde ise Grup Otantik konseri vardı. Kıbrıs Türk Gecesine katılan ekiplerin de takip ettiği konser de müzik, dans ve coşku bir arada yaşandı. Grup Otantik’in seslendirdiği yerel şarkılar çok beğenildi. Şarkılara kayıtsız kalamayan ekipler, kendilerini sahneye attı. Geceyi vatandaşların yanı sıra meclis üyeleri Zekiye Gece ile Sefa Kurukafa da takip etti.