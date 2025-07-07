İlgiyle izlendi

Geleneksel İskele Festivali kapsamında Yabancılar Gecesi düzenlendi. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yabacılar Gecesinde bölgede yaşayan üçüncü ülke vatandaşları kendi kültürleri tanıttı.

Yöresel dans ve müziklerle sahne alan yabancıların gösterileri, Caesar Çocuk Dans Stüdyosu’ndan çocukların dans gösterisi ile başladı.

Etkinlikte, İskele Kültür ve Sanat Derneği’ne bağlı Armoni Çocuk Korosu, Alena Shpakovskaya’nın Modern Dans Okulu, Filipin Topluluğu Dans Grubu ile Kuzey Kıbrıs İranlılar Derneği gösteriler sundu. Gecenin finalinde ise tüm katılımcılar hep bir ağızdan Dillirga şarkısını seslendirdi.