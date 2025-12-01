banner564

İlk durak Alayköy

İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Anketi hazırlıkları çerçevesinde adres güncelleme çalışmalarına başlıyor

İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Anketi hazırlıkları çerçevesinde yürütülecek Adres Güncelleme çalışmalarına bugün Alayköy’de başlıyor.
 Kurum tarafından görevlendirilen yaklaşık 70 kişilik ekip, bölgedeki tüm bina ve konutları tek tek ziya-ret ederek adres kayıtlarını güncelleyecek. 
Çalışma kapsamında hanelerden 15 soruluk kısa bir bilgi formu doldurmaları istenecek. Yaklaşık 2 buçuk ay sürmesi planlanan çalışma sonunda, Hanehalkı Bütçe Anketi’nde kullanılacak örnek hanele-rin bilimsel yöntemlerle seçilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak. 

Geleceğe yönelik planlama yapılacak
İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, sürece ilişkin açıklamasında, Gönyeli–Alayköy Belediye-si’nin de desteğiyle 1 Aralık tarihinde belediye sınırları içinde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. 
Besimler, yürütülecek hazırlıkların ülkenin geleceğe yönelik planlama süreçlerine önemli katkılar sağla-yacağını söyledi. Besimler, soğru, güncel ve güvenilir verilerin elde edilmesinin ihtiyaç analizlerinin sağ-lıklı biçimde yapılmasına olanak tanıyacağını vurguladı. Besimler, bu çerçevede yapılacak çalışmaların, nüfusun ekonomik davranışlarını, tüketim alışkanlıklarını ve hanehalkı bütçesine ilişkin eğilimleri orta-ya koymada belirleyici olacağını kaydetti.
Besimler, çalışmanın başarıya ulaşmasının halkın desteğiyle mümkün olabileceğine işaret ederek, böl-ge halkına çağrıda bulundu.
 Anketörlerin ziyaretleri sırasında hanelerden zaman ayırmalarını isteyen Besimler, toplanacak bilgile-rin tamamen bilimsel amaçla kullanılacağını ve kişisel mahremiyetin korunacağını belirtti.  

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 1 dakika Önce

Nüfusu bilinmeyen KKTCnin Statirstik Kurumu !
istatistiği olmayan Dünyadan kopmuş KKTCnin Statistik Kurumuna İnananımız var mı acaba !

