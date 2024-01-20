Para cezası ve hapislik

Rum Yönetimi, Kıbrıslı Türk taksicilerin Larnaka ve Baf havaalanından yolcu alarak kuzeye geçirmelerini önlemek amacıyla ‘ceza yasası’ geçiriyor. Temsilciler Meclisine sunulan yasa tasarısına göre ‘T’ ibaresi kapatılmış KKTC plakalı taksi ve minibüslerle

Yolcu taşımacılığı yapan şoförlere 750 Euro, araç sahibine de bin 500 Euro ceza kesilecek.

Rum taksicilerin “işimizi kaybediyoruz” diyerek şikayette bulunmaları nedeniyle hazırlanan yasa tasarısında’ aynı suçu ikinci kez işleyenlere’ 5 bin Euro para cezası veya 12 aya varan hapislik cezası öngörülüyor. Diyalog’a konuşan taksiciler “bu yasanın Rum meclisinden geçmesi ve uygulamaya konması halinde, bizler de Rum plakalı araçların kuzeye geçişlerini önleyeceğiz” dedi.

Rum Bakan başrolde

Politis gazetesi, söz konusu yasa tasarısının, sosyal medya platformlarında şahsi araçlarıyla taksi hizmeti verdiğine dair reklam yapan özel ve tüzel kişiler aleyhinde Rum Yönetimi’nin hukuki tedbirler alabilmesini öngördüğünü yazdı.

Gazete, Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Aleksis Vafiadis’in Meclis’te yaptığı bilgilendirmede, bu yasa tasarısıyla özellikle Larnaka Havalimanı’nda turistleri KKTC’deki otellere ve turistik tesislere “T” ibaresi kapatılmış Kıbrıs Türk plakalı taksi ve minibüslerle götürenlerle mücadele etmeyi hedeflediklerini söylediğini kaydetti. Vafiadis, yasa tasarısının KKTC ile Güney Kıbrıs arasında tur düzenleyen veya taşımacılık yapan otobüsleri de kapsadığını ifade etti.

Gazete, söz konusu taksi ve otobüslerin ticari taksi veya otobüs olarak değil, özel araç olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin denetimi olan bölgelerdeki” geçiş kapıları üzerinden gidip geldiğini yazdı.

Haberde, yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte Rum taksi ve otobüs şoförleri aleyhindeki bu durumun sınırlandırılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Gazete, yasa tasarısına göre yasayı ihlal eden şoförlere 750 Euro, aracın kayıtlı olduğu kişiye de 1500 Euro para cezası kesilebileceğini; aynı suçun tekrarlanması halinde de 12 aya varan hapis cezası veya 5 bin Euro’ya varan para cezası verilebileceğini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 09:45