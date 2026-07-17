ILS arızası mı?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, İstanbul-Ercan seferini yapan uçağın iniş sırasında pisti pas geçmesiyle ilgili yaşananların yolculara ve kamuoyuna açıklanmamasını eleştirerek, yetkililere şeffaflık çağrısında bulundu. Son aylarda Ercan Havalimanı'nda benzer şekilde pas geçme, ikinci denemede iniş veya başka havalimanlarına yönlendirme olaylarının yaşandığına dikkat çeken Özersay, aletli iniş sistemi (ILS) başta olmak üzere uçuş güvenliğiyle ilgili sistemlerin sorunsuz çalışıp çalışmadığının açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak uçak piste yaklaşırken aniden yükselerek Ercan Havalimanı'nı pas geçtiğini belirtti. Bir süre sonra pilotun sadece

"Ercan Havalimanı'nı pas geçmek durumunda kaldık, birazdan tekrar deneyeceğiz" anonsunu yaptığını aktaran Özersay, olayın nedenine ilişkin hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.

Pas geçme kararının hava koşulları, pistte yaşanan bir sorun, hava trafik kontrolü, teknik arıza ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığının açıklanmadığını kaydeden Özersay, hem Türkçe hem de İngilizce yapılan anonslarda yalnızca durumun aktarıldığını, gerekçenin ise paylaşılmadığını ifade etti.

Uçağın yeniden iniş denemesi öncesinde bir süre havada tur attığını ve ikinci denemede sert bir iniş yaptığını belirten Özersay, yolcular arasında dua edenler ve gözyaşlarını tutamayanlar olduğunu söyledi. Özersay, kabin ekibine yöneltilen sorulara ise "Biz de bilmiyoruz" yanıtının verildiğini aktardı.

Son aylarda Ercan Havalimanı'nda benzer şekilde pas geçme, ikinci denemede iniş veya başka havalimanlarına yönlendirme olaylarının yaşandığına dikkat çeken Özersay, aletli iniş sistemi (ILS) başta olmak üzere uçuş güvenliğiyle ilgili sistemlerin sorunsuz çalışıp çalışmadığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Kamuoyu bilgilendirilmeli

Yaşanan olayın geçmişteki benzer vakalarla aynı nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığının bilinmediğini ifade eden Özersay, "Net olan bir şey var; yolculara ve kamuoyuna bu sıkıntıların neden kaynaklandığı söylenmelidir. Sonuçta insanların canı söz konusudur. Bu kadar yaşamsal bir konuda insanlar karanlıkta bırakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Özersay, açıklamasında havayolu şirketinin adını özellikle vermediğini belirterek, amacının herhangi bir firmayı hedef göstermek değil, kamuoyunun doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.