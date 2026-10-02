İnsan hakları meselesi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği (AB) yurttaşlığı hakkına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliği adına yapılan açıklamada, karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkı konusunun bir güven yaratıcı önlem (GYÖ) meselesi olmadığı yönündeki görüşün bir kez daha ifade edildiğini belirtti.

Kendisinin de bu konunun bir güven yaratıcı önlem konusu olmadığını düşündüğünü ifade eden Erhürman, bunun bir insan hakları ve ayrımcılık yasağı sorunu olduğunu kaydetti.

Erhürman, buna karşın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Lefkoşa’da gündeme getirdiği yedi güven yaratıcı önlem arasında bu konunun da yer aldığının bilindiğini belirtti.

Erhürman, taraflardan birinin diğer taraftaki çocuklarla ilgili süregelen bir insan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlalini ortadan kaldırmasının güven yaratıcı bir yönünün de bulunduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026, 10:24