Irkçılık unsuru yok

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ayia Napa'da ağır yaralanan Kıbrıslı Türk Ahmet Tan'a yönelik saldırıyla ilgili açıklamasında, olayın arkasında herhangi bir ırkçı saik bulunmadığını savundu. Öte yandan soruşturmayı yürüten Rum polisi, Tan'a yumruğu attığı öne sürülen dördüncü şüpheliyi de tutukladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Letimbiotis, saldırının İsveç pasaportu taşıyan bir grup turist tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, olayın "ulusal, ırksal veya mezhepsel bir unsur taşımadığını" söyledi.

Saldırıyı kınadıklarını ifade eden Letimbiotis, olayla ilgili İsveç pasaportlu dört gencin tutuklandığını hatırlatarak, "Açıklamalar veya imalar Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların bir arada yaşamasını baltalamamalıdır." dedi.

Yumruk atan şahıs tespit edildi

Öte yandan Tan'ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin soruşturmada dördüncü şüpheli de mahkemeye çıkarılarak, tutuklandı.

Rum polisinin açıklamasına göre; İsveç pasaportu taşıyan ve Şili kökenli olduğu belirtilen 18 yaşındaki zanlı, ülkesine dönmek üzere bulunduğu Larnaka Havalimanı'nda yakalandı. Mağusa Kaza Mahkemesi, zanlının yedi gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturmayı yürüten Mağusa Ağır Suçlarla Mücadele Şubesi'nin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu, Ahmet Tan ile tartıştıkları görülen dört kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis incelemesine göre; tartışma sırasında Ahmet Tan'ın aldığı yumruk darbesiyle yere düştüğü ve başını sert şekilde zemine çarptığı belirlendi.

Rum basınında yer alan bilgilere göre; polis Ahmet Tan'a yumruğu attığı iddia edilen kişiyi tespit etti. Söz konusu zanlının, davanın ilerleyen aşamalarında diğer şüphelilere göre daha ağır suçlamalarla yargılanmasının beklendiği ifade edildi.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe olarak tedavisi süren Ahmet Tan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.

