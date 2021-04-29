İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na tepki

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunulan İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı için, “çalışanın değil, işverenin elini güçlendirmek üzere hazırlandı” dedi.

HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tasarıyla Toplu İş Sözleşmesi’nin geçerliliğinin bir yılla sınırlandırılarak kendiliğinden yenilenmesinin önüne geçileceğini savundu.

Söz konusu adımın özel sektörde sendikalaşmayı daha da zorlaştırmak için atıldığını ileri süren Büyükoğlu, özel sektör çalışanlarının da insanca yaşamayı hak ettiğini söyledi, hükümet edenleri buna engel olmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Modern kölelik sistemi…

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), İş Yasası’nın 30.maddesinde yapılmak istenen değişikliğin sendikal yaşam için büyük tehlike olduğu uyarısında bulundu.

Hür-İş Federasyonuna bağlı Kamu-İş, Büro-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, Bass Sendikası, Din Gör-Sen ve Bel-Sen adına yazılı açıklama yapan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, iktidarın İş Yasası’nın 30.maddesinde yapmak istediği değişiklikle, çalışanların toplu sözleşme hakkını elinden almak istediğini savundu.



Serdaroğlu, “Çalışanların toplu sözleşme hakkını elinden almak isteyen bu yasayı asla kabul etmeyiz. Modern kölelik sistemi kurmak istiyorlar. Hür-İş Federasyonu olarak getirilmek istenen yasaya karşı tüm sendikaların ortak mücadele başlatması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.Yasanın sendikal yaşamla ilgili çok büyük bir tehlike olduğuna vurgu yapan Serdaroğlu, yasada yapılan değişiklikle toplu iş sözleşmelerinin ortadan kalkacağını ve toplu iş sözleşmelerindeki kazanılmış hakların geriye götürüleceğini öne sürdü.

“KKTC’yi seviyoruz, sahip çıkıyoruz”

Sendikal yaşamın zayıflatılmaya çalışıldığını savunan ve bu yasayı asla kabul edemeyeceklerini kaydeden Serdaroğlu, Hükümeti “aklını başına almaya” çağırdı.

“Bizim derdimiz siyaset değil. Bizim derdimiz emek mücadelesidir” diyen Serdaroğlu, Hür-iş’in KKTC’yi seven ve devlete sahip çıkan bir sendika olduğunu belirterek, “Devletimizin çalışma barışı içinde sağlam bir zeminde büyümesi için mücadele ediyoruz. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.

Çeler: Her adıma karşıyız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle, çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunarak, işçilerin haklarını elinden alacak, geriye götürecek her türlü uygulamaya şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.