Ömer KADİROĞLU-Funda BEDİR

Diyalog, muhtarların erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerine yer vermeye devam ediyor.

Siyasete güven gelmesini ve ülke sorunlarına çözüm getirecek ciddi icraatların yapılmasını isteyen muhtarların çoğu, erken seçime karşı çıkmakla birlikte “değişim olacaksa seçim de olabilir” diyor.

Muhtarlar “siyasette kimleri görmek istersiniz?” sorusuna yanıt verirken, özellikle güven duyulan insanların isimlerini öne çıkarıyor ve beklentilerini dile getiriyor. Muhtarlar, ülkede sorun çok, icraat az diyor.

Muhtarlar, “Erken Seçim konusunda ne düşünürsünüz gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularına şu yanıtları verdi:

Cemal Gürsel Osmanoğlu (Kırıkkale Muhtarı)

“Bu salgında hemen bir seçim doğru olmaz ancak Ekim ayında yapılması daha doğru olabilir.

Mevcut partileri gördük bu nedenle yeni bir parti toplum için umut olabilir.

Bir seçim olması halinde parlamentoda iş döndürecek iş yapacağına inandığım Reşat Akar gibi insanların olmasını istiyorum.”

Asım Egemen (Haspolat Muhtarı)

“Bir seçim yapılmalıdır ancak baraj sisteminin değiştirilerek yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. Mevcut partilere mi yoksa yeni bir oluşuma mı destek veririm bilemiyorum ancak yeni bir oluşum olacaksa kimlerin o oluşumda olacağını görmem gerekiyor.

Parlamentoda Reşat Akar gibi halka faydası olan Mehmet Harmancı ve Ali Karavezirler gibi önemli isimleri görmek isteriz.”

Bülent Baytekin (Lefkoşa İbrahim Paşa Mahallesi Muhtarı)

“Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve pandemi nedeniyle şu an için erken seçim yapılması doğru olmaz.

Erken seçimde mevcut partilerden ziyade yeni bir parti oluşumuna ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum.

Parlamentoda görmek istediğim isimler Reşat Akar, Turgay Deniz ve Hasan Küçük’tür.”

Ahmet Yürüker (Lefkoşa Marmara Muhtarı)

“Ülkemiz siyasetinin içerisinde bulunduğu durum nedeniyle erken bir seçim yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Zaten Başbakan da bu konuda erken seçim durumunu söylüyor.

Ülkede bir seçim olursa ve iyi adaylara sahip olacaksa yeni bir oluşum görmek istiyorum.

Bir seçim olursa parlamentoda bulunan isimler dışında bir isim olan ve seçilerek parlamentoda bulunması halinde iyi bir durum söz konusu olacağına inandığım Reşat Akar’ı görmek istiyorum.”

Mehmetali Bebek (Lefkoşa Mahmut Paşa Muhtarı)



“Ülkemiz içerisinde bulunduğu siyasi karmaşa nedeniyle hemen şimdi erken seçime gitmelidir. Mevcut siyasilerle bu işin yürümediğini görüyoruz.Başımızda bir hükümet yok sadece hükümetçilik oynayanlar var. Başbakan kendi partisinin bakanlarına söz geçiremiyor ve hükümet ortağı ile sürekli siyasi çekişme içerisindedir.Bir seçim olması halinde mevcut partilerin dışında yeni bir oluşum olmalıdır.Mevcut partiler dışında oluşturulacak bu oluşumu desteklerim.Parlamentoda 50 milletvekili var ve en az 20’sinin parlamentoda olmaması gerekiyor.Bir seçim olması halinde parlamentoda görmek istediğim isimlerin başında başarılı olacağına inandığım Reşat Akar, Halil Talaykurt ve Erçim Taşpınar geliyor.”

Ayşe Sütçüoğlu Serhat (Lefkoşa Küçük Kaymaklı Muhtarı)

“İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde erken seçim yapılmasının doğru ve gerekli olmadığını düşünüyorum.

Bir seçim olması halinde mevcut partilerin yeterli olacağı yeni bir oluşuma gerek yoktur.

Bir seçim olması halinde isim vermek istemiyorum ancak meclis dışında olan ve mecliste görmek istediğim isimler vardır.”

Tamer Tayanç (Aydınköy Muhtarı)

Seçim erken veya geç olsun fark etmez. Maalesef siyasete inancım kalmadı. Her kim gelirse gelsin vasıfsız. Etkin bir siyasetin yönetimin adamızda olabileceğine dair hiç umudum yok.

Yeni de aynı eski de. Dedim ya artık yapılabilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ne yazık ki bizi artık duruma getirdiler.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim tek isim vardı o da merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş idi. Ama artık o da yok.”



Uğur Dereliköylü (Akçay Muhtarı)

Bana göre erken seçim şuan için gerekli değil. Malum pandemi dönemi nedeniyle hem sağlıkta hem ekonomi de ciddi anlamda kriz yaşıyoruz. Böyle bir zamanda seçim önceliğimiz seçim olmamalı.

Mevcut partilerin yeni yüzlere ihtiyaçları var veya yeni bir oluşuma gidilmeli. Ülkenin çıkarlarını gözetecek, halkın sesini duyacak, gerçekten işin hakkını verecek kişilerin olması gerekir.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istedim kişilerden biri Reşat Akar’dır. İkincisi ise

genç insanlarımızdan Aydın Soyer’dir.

Kemal Kısaoğlu (Kalkanlı Muhtarı)

Erken seçim olsa da hiçbir şey değişmez. Yine benzer sayılar çıkacak. Şuan mecliste olan partilerin aldıkları oy oranlarında gözle görülür bir fark olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla farklı bir beklentim yok.

Erken seçim olursa CTP üyesi olduğum için ona göre hareket edeceğim.



Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isme dair aklımda biri yok.



Fırat Arkın (Aşağı Bostancı Muhtarı)

Erken seçimin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hükümet zaten yeni kuruldu. Bakanlar yeni göreve başladı. Sil baştan yapmak doğru değil kanımca, devam edebilirler. Yeniden seçim hazırlığı hem masraf hem zaman kaybıdır. Yeniden seçim olsa yeniden bakanlıklar müdürler atansa aldıkları görevi kabullenip bilgi sahibi olsunlar en az 6 ay, bir sene ister.

Bana göre mevcut partiler ülke için yeterlidir.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isimlere gelecek olursak Faiz Sucuoğlu’nu bakanlık görevinde görmek istiyorum,çünkü başarılı buluyorum. Meclis dışından ise Reşat Akar olabilir. Çünkü olaylara düz bakan, entrika veya çıkar peşinde koşmayan, halkın faydasına icraatlar yapabilecek bir kişidir. Halka güven veriyor. Son olarak da daha önce bakanlık yapmış Kemal Dürüst de diyebilirim.