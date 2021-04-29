Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla çalışılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre; bakanlıkta dün, Sürdürülebilir Ortak Balıkçılık Yönetimi Komisyonu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, komisyon üyeleri hazırlanma aşamasında olan “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü” üzerinde tartıştı.

Vurana: Paydaşların desteği önemli

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, sürdürülebilir bir su ürünleri yönetimi için paydaşların ortak akıl ve paydada buluşarak, kurallara uygun yönetebilmesi için toplantının düzenlendiğini belirtti.

Vurana, su ürünleri yönetimini gerçekleştirebilmek için paydaşların katılımı ve desteğinin önemli olduğunu, temel yaklaşımın birlikte yönetim mekanizması oluşturulması olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu: Hedefler tuttu



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu da, uzun yıllardır balıkçılıkla ilgili yasa, tüzüklerin konuşulduğunu ancak bir türlü sonuçlanmadığını belirterek, “Doğrusu, ortak akılla bu işi bir noktaya taşımaktır. Arzuladığımız, hem tüketicinin hem balıkçının hem de devletin sektör için hedeflerinin tuttuğu bir başarıya imza atmaktır” dedi.Bakan Çavuşoğlu, toplantının amacının ortak akılla, bir denge içerisinde balıkçılığın geliştirilmesi, daha iyi noktaya getirilmesi, balıkçının yaşam standartlarının yükseltilmesi, devletin sektör için hedeflerine ulaşabilmesi ve tüketicinin beslenmesini sağlayabilecek bir zeminin yaratılması olduğunu söyledi.

Akdeniz köyünü ziyaret etti

Öte yandan Bakan Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Akdeniz köyü ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Açıklamaya göre, Çavuşoğlu, olası orman yangınlarını önlemeye yönelik hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu’na incelemeleri sırasında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu eşlik etti.