Kuzeyde 54, güneyde 845 vaka, 3 can kaybı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8 bin 665 oldu. Güney Kıbrıs’ta ise 845’i pozitif çıkarken, 3 kişi de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalar arasında yer alan 2 kişi hava yolu hava ile ülkeye geldi; 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları.

50 yerel vakanın dağılımı ise şöyle: 21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 5, Kumsal-1, K.Kaymaklı-4, Hamitköy-1, Dereboyu-1, Marmara-2, Taşkınköy-1, Gelibolu-1, Dumlupınar-1, Yenikent-1, Metehan-1, Gönyeli-1/ Surlariçi-1.



Girne: Girne Merkez-6,Karaoğlanoğlu-3, Çatalköy-3, Karşıyaka-1, Kozanköy-2.Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-2, Karakol-1, Sakarya-3, Ulukışla-1, Yeniboğaziçi-1, Gülseren-2, Maraş-1, Çanakkale-1.Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 40 bin 811 testten 845’i pozitif çıkarken, 3 kişi de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rum yetkililer ölenlerin 78 ve 88 yaşındaki 2 kadın ile 62 yaşındaki bir erkek olduğunu bildirdi. Son kayıplarla birlikte toplam can kaybı 306’ya yükseldi.

Tedavisi süren 285 hastadan 75’inin durumununsa ağır olduğu kaydedildi.