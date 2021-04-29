banner493

‘Toprak tavizi  diye bir şey yok’

Başbakan Saner, “Öneriler, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametrelerdir” dedi

‘Toprak tavizi  diye bir şey yok’
banner432

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddelik önerinin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu belirterek, “Burada toprak tavizi diye bir şey yok” dedi.
Telefonla katıldığı televizyon programında toprak tavizi iddialarının doğru olmadığını ifade eden Başbakan Saner, önerilerin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu kaydetti.

banner499
Başbakan Saner, “Türk tarafı ortaya koymuş olduğu 6 parametre tamamen, görüşmelerin nasıl başlaması gerektiği yönündedir. Burada ne toprak tavizi ne de diğer konuların açık bir şekilde nasıl çözüleceğinden bahsedilmesi gibi bir şey yok” dedi.
“Egemenlik hakkımızın olmadığı bir anlaşmaya imza atmamız mümkün değil” diyen Başbakan Saner, egemen eşitliğin kabulünü ve iki devletli çözüm istediklerini söyledi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Olcay Akdeniz
Olcay Akdeniz - 3 saat Önce

Hala sultan is an Islamic shrine, it should be included in our borders, as well as larnaka. Larnaka road would make a good border.

banner502
SIRADAKİ HABER
Anastasiadis: Hayal kırıldığı yaşadım
Anastasiadis: Hayal kırıldığı yaşadım
  1. GÜNEY

banner464

banner459

banner473

banner460