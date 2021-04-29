Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddelik önerinin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu belirterek, “Burada toprak tavizi diye bir şey yok” dedi.

Telefonla katıldığı televizyon programında toprak tavizi iddialarının doğru olmadığını ifade eden Başbakan Saner, önerilerin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu kaydetti.



Başbakan Saner, “Türk tarafı ortaya koymuş olduğu 6 parametre tamamen, görüşmelerin nasıl başlaması gerektiği yönündedir. Burada ne toprak tavizi ne de diğer konuların açık bir şekilde nasıl çözüleceğinden bahsedilmesi gibi bir şey yok” dedi.“Egemenlik hakkımızın olmadığı bir anlaşmaya imza atmamız mümkün değil” diyen Başbakan Saner, egemen eşitliğin kabulünü ve iki devletli çözüm istediklerini söyledi.