Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddelik önerinin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu belirterek, “Burada toprak tavizi diye bir şey yok” dedi.
Telefonla katıldığı televizyon programında toprak tavizi iddialarının doğru olmadığını ifade eden Başbakan Saner, önerilerin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu kaydetti.
“Egemenlik hakkımızın olmadığı bir anlaşmaya imza atmamız mümkün değil” diyen Başbakan Saner, egemen eşitliğin kabulünü ve iki devletli çözüm istediklerini söyledi.
Hala sultan is an Islamic shrine, it should be included in our borders, as well as larnaka. Larnaka road would make a good border.