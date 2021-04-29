Rekabet gücü zayıfladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hükümetler tarafından “yerli üretime destek” gerekçesi ile sürdürülen ithal ürünlerden Fiyat İstikrar Fonu (FİF) alınması uygulamasının, “KKTC’deki genel fiyat dengesini halkın aleyhine olacak şekilde yükselttiğini ve hayatı pahalılaştırdığını” belirtti.

KTTO, “Bu gerçeğin, yıllardan beri devam eden uygulamalarla çeşitli şekillerde kanıtlandığı halde ısrarla gündemde tutulmakta ve ‘fonlu ürün’ yelpazesine yenileri eklenmektedir” dedi.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, yaygın şekilde kullanılan plastik poşetler için kilo başına 6 TL’lik bir fon konulmasının, bu poşetlere ödenen bedeli yaklaşık %65 oranında pahalılandırdığını, böylece, halkın daha yüksek bir fiyat ödeyerek yerel plastik poşet üretimine destek sağlayacağı varsayılarak sınırlı sayıdaki üreticiye “politik katkı” yapıldığını söyledi.Halkın pahalı ürün kullanması ile sürdürülen bu düzene “yerel üretimi teşvik” denildiğini belirten KTTO, halkın geçimini zorlaştıran bu sistemin, Kıbrıs Türk ekonomisinin rekabet gücünü de zayıflatmakta ve ürünlerin dış pazara açılamaması sonucunu doğurduğunu söyledi.Kıbrıs Türk Ticaret Odası, özellikle içinden geçmekte olduğumuz salgın koşullarında ve sonrasında ekonomiler arasındaki rekabetin artacağına, ancak ve ancak verimli üretim yapabilen, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayabilen ekonomilerin halklarına refah vaad edebileceğine dikkati çekerek, yerel üretimin maliyet düşürücü önlemlerle teşvik edilmesi gerektiğini hatırlattı; hükümeti, alkollü içki, sigara ve tütün, akaryakıt dışındaki ürünlerden alınan bütün fonları kaldırmaya çağırdı.