Tatar, Guterres’e 6 maddelik öneri sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve taraflara kalıcı uzlaşı için bir belge ve sonunda 6 temel unsuru barındıracak öneri sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği belirtildi.

Tatar'ın önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu önerideki 6 madde şöyle:

1. Kıbrıs Türk tarafı sahip olduğu eşit statü ve egemen eşitliğinin teyit edilmesini ve bu doğrultuda BM Genel Sekreteri Guterres’in girişim başlatarak meseleyi BM Güvenlik Konseyi’ne sunmasını resmen istedi. Bu doğrultuda ortaya çıkacak olan yeni bir BM kararı ile adada mevcut iki devlet arasında bir işbirliği modelinin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır.

2. İki taraf arasındaki eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik bahse konu düzenleme ile sağlandıktan sonra taraflar sonuç odaklı, zaman kısıtlamalı ve yeni zemin üzerinden BM Genel Sekreteri gözleminde özgürce ve ortak kabul ile bir işbirliği anlaşması yapabilir.

3. Taraflar arasındaki müzakereler ileriye dönük kurulacak olan işbirliği üzerinde yapılacak olup taşınmaz mal, güvenlik, sınır ayarlamaları ve AB ile olan ilişkileri ele alacak.

4. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve AB’nin de gözlemci olarak bulunması uygun olacaktır.

5. İki taraf arasındaki anlaşma kapsamında iki devlet birbirini karşılıklı tanıyacaktır ve garantör devletler de bunu destekleyecektir.

6. Bu müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşma iki devlete, ayrı ayrı ve eş zamanlı yapılacak olan, bir referandum ile onaya sunulacaktır.

Liderler resepsiyonda bir araya geldi

Bu arada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis önceki gün geldikleri Cenevre’de Guterres’in verdiği resepsiyonda bir araya geldi.

Kıbrıs saati ile önceki gece 21.45’te Guterres’in ev sahipliği yaptığı resepsiyona Tatar ile Anastasiadis’in yanı sıra, garantör ülke temsilcileri olarak Cenevre’de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı.

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle 1+2 formatında kısıtlı davetlinin bulunduğu resepsiyonda Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve özel temsilci Ergün Olgun eşlik etti.

Tatar: Söylediklerimizin gerisine düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki BM binasında dün tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda KKTC’nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantının tamamlanmasının ardından döndüğü otelde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirten Tatar, 40 dakika süren konuşmasında, neden 2 eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise kendi açısından yaptığı konuşmada Guterres belgesine atıf yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda garantör devletlerin dışişleri bakanlarının da kendi değerlendirmelerini yaptıklarını, Birleşmiş Milletler binasındaki programın 2’li görüşmelerle devam edeceğini belirtti.

Tatar, “Biz açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabi ki yoktur, olmayacaktır da. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konektörün ve şartların değiştiğini, ta 1960’lardan başlayıp Crans Montana’da olanlar, ondan önce Annan Planı’nda olanlar dünyanın ve Birleşmiş Milletlerin, AB’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı haksızlığı anlattım. Oradaki havayı ve nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm, herkes de ona göre bu işe bir yön verecektir çünkü eski mealde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor” dedi.

Çavuşoğlu, destek verdi

Açıklamasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nun konuşmasının tamamında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğinin altını çizdi.

Guterres’in bazı şartları var…

Rum basınında, Genel Sekreter’in 2 egemen eşit devlet söylemine olumlu yanıt vermediği şeklindeki iddiaların sorulması üzerine de Tatar, “Onlar dilediğini söyleyecek, Genel Sekreter bizi davet ettiğinde ne söylediğimizi bilerek davet etmiştir. Kendisi de dün bize birtakım şartların var olduğunu ama 2 tarafı bir araya getirmek için şartları zorladığını söyledi, bunu söylediğine göre herhalde bir şey diyecektir, bekleyip göreceğiz. Bizim pozisyonumuzda söylediğimizin gerisine düşecek halimiz yoktur” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: Federal çözüm mümkün değil…

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, “Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü.

Görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, "Gayriresmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştük. Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada’daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.