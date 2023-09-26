İşbirliği çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ‘reçete yolsuzluğu’ olayına ilişkin birlik çatısı altında araştırma komitesi kurulduğunu belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, birliğin son günlerde ortaya çıkartılan ve adli birimlerce hukuki işlemlerin devam ettiği ‘reçete yolsuzluğu’ olayında hukuki sürecin arkasında, adil ve hakkaniyetli yargılamanın yanında, adli makamlarla iş birliğine açık olduğu kaydedildi.

KTTB yönetim kurulunun olayı yakından takip etmeyi kendine görev bildiği belirtilen açıklamada, olayın birlik yasası çerçevesinde, mesleki etik ve kurallar açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle olaya özel olarak, KTTB çatısı altında bir araştırma komitesi kurulduğu belirtilen açıklamada, kurulan komitenin, Polis Genel Müdürlüğü’nden olayla ilgili ayrıntıları ve kanıtları talep edeceğini, mesleki etik ve kurallar çerçevesinde değerlendirme ve raporlama yapacağını ve yine KTTB yasası çerçevesinde gerekli soruşturmanın yürütülmesiyle yetkili olduğu ifade edildi.

-“ Hekimlik mesleğinin yürütülmesindeki temel faktör, hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisi”

Polis ve adli makamların isteği doğrultusunda adli süreçle ilgili teknik konularda destek sağlayabilecekleri belirtilen açıklamada, hekimlik mesleğinin yürütülmesindeki temel faktörün, hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisi olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı.



Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023, 09:51