Dünyanın en büyüğü

Dünyanın dört bir yanından gelen tavla severlerin Merit Park Hotel’de buluştuğu dünyanın en büyük tavla organizasyonu olan “Merit Açık Tavla Turnuvası” 6 Kasım’da başlayacak. Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan dünyanın en büyük tavla turnuvası niteliğini taşıyan organizasyon 50’nin üzerinde ülkeden yaklaşık 600’ün üzerinde tavla severi ağırlayacak. Merit Park Hotel yetkililerinin turnuva öncesi yaptığı açıklamada organizasyonun gelişim aşamaları, Kıbrıs’a katkıları ve uluslararası değeri göz önüne seriliyor.

“Merit Açık Tavla Turnuvası, çığ gibi büyüdü”

Merit Park Hotel yetkilileri yaptığı açıklamada, 10 yıl önce, kendisi de bir tavla sever olan Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un fikriyle ortaya çıkan turnuvanın çığ gibi büyüyüp uluslararası bir organizasyona dönüştüğünün altını çizdiler.

Dünyanın en büyük tavla turnuvası niteliğini taşıyan organizasyonda Merit Park Hotel yetkilileri açıklamasına şu şekilde devam etti, “Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan turnuvada Dünya Tavla Federasyonu olan WBGF’nin de organizasyonda büyük katkıları oldu. Turnuvanın ilk yıllarında bu coğrafyada ve Orta Doğu’da yaşayan insanların ilgi göstereceğini öngörürken Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’ya kadar dünyanın her yerinden ilgi gören bir organizasyon haline geldi. Merit Açık Tavla Turnuvası’nın yapıldığı yer olarak ülkemizin dünyada tanınması konusunda ciddi katkılar sağladı.”

Girne bölgesine önemli bir ekonomik katkı

Merit Park Hotel yetkilileri, 600’den fazla yarışmacının Merit Park Hotel yanında bölgedeki diğer konaklama tesislerinde de misafir olduğunu belirtirken, “Bu yarışmacıların ulaşımları, ülkeyi gezmeleri ve ülkemiz mutfağına olan merakları diğer sektörlere de katkı sağlıyor” dedi.

“Ülkemizdeki tavla severleri de bekliyoruz”

“Sevgili Kıbrıslılar sizi 6 Kasım’da Merit Park Hotel’de gerçekleşecek olan tavla turnuvamıza bekliyoruz. Siz de gelin kendi topraklarınızda dünyanın dört bir yanından gelmiş tavla şampiyonlarıyla tanışma ve mücadele imkanı yakalayın” şeklinde açıklama yapan yetkililer, ülkemizdeki tavla severleri de organizasyona davet etti.

