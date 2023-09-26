Konu yargıya taşındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Ercan Havaalanı’nın işletme haklarının devriyle ilgili ek sözleşmenin iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Partiden yapılan açıklamada, “KKTC Ercan Havaalanı İşletme Haklarının Devredilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5’in iptal edilmesi talebi ile Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited’e 59 milyon Euro ödeme yapılmasını öngören sözleşmenin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu, KKTC mahkemelerini devre dışı bırakmak amacı ile imzalandığı savunuldu.

