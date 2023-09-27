banner564

Girne’de güzel günler

‘Let's Sing Together Band’, Ramadan Cemil Meydanında birçok müzik türünü içeren geniş bir repertuvar sundu

Girne’de güzel günler
banner598

'Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında önceki akşam ‘Let's Sing Together Band’ tarafından gerçekleştirilen İki Toplumlu Barış Konseri Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşti.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Grup, birçok müzik türünü içeren geniş bir repertuvar sundu.
Yine festival kapsamında, Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 18.00’de, ‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi’ ikinci gününü gerçekleştirdi.
‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ise yarın saat 19.00’da, Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda yapılacak.
1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması 2 Eylül Cumartesi günü, Kervansaray Halk Plajında gerçekleştirilmişti. Düzenlenen yarışmaya adanın Güney Kıbrıs ve KKTC'den toplam 29 dalgıç katılım gösterdi. 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Verimli geçti
Verimli geçti
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473