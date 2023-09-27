Maddi katkı sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Öğrencilere 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lira destek vereceğiz." dedi.

Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

3 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, öğrencilerin merakla beklediği teknoloji desteğinin ayrıntılarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine "9 bin 500 lirayı aşmayan telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceklerini ve bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz 10 GB da kota tanımlayacaklarını söyledi.

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" dedi.

Erdoğan, ayrıca ilan sitelerine yönelik de Kabine'de alınan kararı açıkladı.

Cumhurbaşkanı, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine sahte ve yanıltıcı ilan almaları halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacaklarını söyledi.

