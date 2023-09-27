Barış sağlanmalı

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun, Tufan Erhürman başkanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetiyle yaptığı görüşme, dünkü Rum basınında geniş yer aldı.

Alithia gazetesinin haberine göre DİSİ ofisinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamada bulunan DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, “Kıbrıs’ın geleceğinin bölünme ve iki devlete dayalı çözüm olmadığını yinelemekten yorulmayacaklarını” belirtti.

Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve üzerinde uzlaşmaya varılan zemin temelinde diyaloğun yeniden başlaması çabalarına odaklanılması gerektiğini belirten Dimitriu, özel temsilci atanması konusunun belirleyici bir adım olduğunu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zemininde, müzakerelerin kaldığı yerden başlayabilmesi, güvenin tesis edilebilmesi, önümüzdeki dönmede somut girişimlere ulaşılabilmesi için baskı yapılması gerektiğine CTP Başkanı ve heyetiyle yaptıkları görüşmede toplu olarak karar vermelerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aynı ilke ve değerleri paylaştıklarını ve siyasi partiler olarak güvenin tesis edilmesi için kendi inisiyatifleriyle öne çıkma konusunda ek bir sorumluluklarının da olduğunu söyleyen Dimitriu, görüşme kapsamında Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların endişeleri konusunda görüş alışverişinde de bulunduklarını belirtti.

Dimitriu, Kıbrıs halkının barışçıl ve yaşayabilir bir çözüm içerisinde barış ve refah hakkına sahip olduğunu, bununla birlikte ülkenin, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde istikrar ve güvenlik unsurunu teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Dimtriu, bir diğer deyişle barışa inandıklarını ve buna yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Bir soru üzerine Dimitriu, CTP’nin özel temsilci atanması gerektiğini düşündüğünü ifade ederken bunun, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın nasıl reaksiyon vereceğini görmeye bağlı olduğunu savundu.

Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi gerektiğini, her bir tarafın kendi inisiyatiflerini üstlenmesi gerektiğini, elbette ki özel temsilcinin de özel bir rol oynayacağını söyledi.