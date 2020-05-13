İskele’de akıl almaz olay; Tabanca ateş aldı

Tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı

İskele’de akıl almaz olay; Tabanca ateş aldı
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İskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralandı.
Olayda yaralanan H.Ö. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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