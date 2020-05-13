İskele’de akıl almaz olay; Tabanca ateş aldı

İskele'de sakin H.Ö. (E-59), ikametgahı içerisinde bulunduğu sırada tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabancanın ateş alması sonucu sol el ve sol ayak kısmından yaralandı.

Olayda yaralanan H.Ö. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.