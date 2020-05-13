AB çiftçilere sürpriz yapacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mektubuna cevap yolladı.

Kıbrıs Türk ekonomisinin desteklenmesi için Dünya Bankası ile yakın temas içerisinde çalıştıklarını kaydeden Leyen, AB Mali Destek Programı’nın Kuzey Kıbrıs’taki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Leyen, küçük işletmelere daha önce hibeler verildiği, bu çerçevede, küçük işletmeler ve esnafa yardım sunulması ile mikro finans inisiyatiflerinin desteklenmesi için programın genişletilmesini hedeflediklerini belirtti, ayrıca, kırsal kalkınma alanında çiftçilere hibe verilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini de kaydetti.

Von der Leyen, AB Komisyonu’nun desteğinin bu kadarla kalmayacağını, Kıbrıs Türk toplumunun salgının ekonomik boyutuyla mücadeledeki dayanışma talebine duyarlı olduğunu ve zamanlı ve etkin bir şekilde yardım sağlanması için bazı ilave yeni adımlar daha atılmasını değerlendirdiklerini, özellikle küçük işletmeler ile serbest çalışanlara yardım sağlanabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Von der Leyen mektubunda, salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkilerine karşı Avrupa Birliği Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumu ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceği hususunda Cumhurbaşkanı Akıncı’yı temin ederek sözlerini noktaladı.