Türkiye’de can kaybı 3 bin 952

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde bin 639 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Coronavirüsü salgını nedeniyle dün 58 can kaybı gerçekleşti. Bakan Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının ilk kez binin altına düştüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel can kaybı ve vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca’nın yayınladığı tabloya göre, son 24 saatte 58 kişi Coronavirüs’ünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 952 oldu.

Dün toplam 33 bin 332 Coronavirüsü testi yapılırken, bin 639 yeni vaka tespit edildi ve Türkiye’de toplam vaka sayısı 143 bin 114’e yükseldi.

Dünkü 2 bin 826 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı 101 bin 715 oldu. Corona tablosunda, toplam entübe hasta sayısının 535, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 998 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez binin altına düştü.

İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.

Savaştan sonra bir ilk

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Dün öğle saatlerinde Coronavirüs Bilim Kurulu ile toplantı gerçekleştiren Bakan Koca kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı, önümüzdeki günlerde salgının seyri bu kararda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi" dedi.

Bakan Koca, şunları söyledi: “10 Mart’ın üzerinden 8 hafta geçti. 198 ülkede hayatı tehlike eden, 294 bin insanın ölümüne neden olan, toplumsal düzeni dize getiren böyle bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır.

Bu salgının 21. Yüz yılın tarihine geçecek büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. 8 hafta ortada büyük bir tehdit varken, insan hayatı kadar kısa bir zamandır.

Hastalığın tedavisi kadar işin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm. Coronavirüsü salgını, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en çok insanın öldüğü ilk küresel ölçekli olaydır.”