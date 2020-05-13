Pilli de DSÖ’ye mesaj gönderdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mesaj göndererek, “Biz de buradayız” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Pilli “Eğer bir başarı varsa bu KKTC’nin başarısıdır” dedi. Pilli, başarının; süreç içerisinde hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı ve uyguladığı kararlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve halkın alınan kararlara en iyi şekilde uymasıyla sağlandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne de mesaj gönderen Pilli, “Biz KKTC olarak burada varız. Bütün dünya bizi tanımasa bile biz KKTC olarak varız, tüm kurum ve kuruluşlularımızla varız. Alt kadrolarımızla varız ki kadrolarımız en iyi çalışan kadrolardır. Buradan dünyaya iletmek istiyorum. DSÖ bizimle direkt temasa geçsin. Bizi tanısanız da tanımasanız da varız ve en iyi şekilde çalışıyoruz. Burada yaptığımız tüm faaliyetlerin dünyaya iletilmesini istiyoruz” dedi.