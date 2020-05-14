Bilişim Yasası gündemde

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanarak, gündeminde bulunan “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite toplantıda; “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi.

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Kemal Bağzıbağlı, Başsavcılık’tan İlhan Damdelen, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu (BTHK) Kadri Bürüncük, Sevilay Tacel ve Mehmet Cezar ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sami Özuslu ve Dilek Öncül Kodan katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını 20 Mayıs Çarşamba günü ele almaya devam edecek.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de katıldı.

