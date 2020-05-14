Önder Alışveriş talihliler belirlendi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın köklü kuruluşlarından Önder Alışveriş Merkezleri tarafından her sene olduğu gibi bu sene de Anneler Günü’ne özel çekilişi düzenlendi. Önder AVM Lefkoşa Şubesinde Noter Nutku Kansu huzurunda yapılan çekilişte hediye kazanan talihliler belirlendi. Lefkoşa ve Mağusa bölgeleri olmak üzere gerçekleştirilen çekilişte 2 adet Led TV, 2 adet Buzdolabı, 2 adet bulaşık makinası, 2 adet çamaşır makinası, 2 adet gazlı ocak, 2 adet fırın, 2 adet mikrodalga ve 2 adet su sebili şanslı isimlere ulaşacak. Önder AVM Lefkoşa şubesinde gerçekleştirilen çekilişte belirlenen şanslı numaralar ise şöyle:



Lefkoşa Bölgesi için

1 Adet Vestel 32’ LED TV 070667

1 Adet Vestel 350 lt Buzdolabı 093434

1 Adet Vestel 2 Prog. Bulaşık Makinası 002828

1 Adet Vestel 6 Kg Çamaşır Makinası 098480

1 Adet Vestel 4 Gözlü Gazlı Ocak 055312

1 Adet Vestel Fırın 054160

1 Adet Vestel Mikrodalga 036529

1 Adet Vestel Su Sebili 065660

Mağusa Bölgesi İçin

1 Adet Vestel 32’ LED TV 173858

1 Adet Vestel 350 lt Buzdolabı 177100

1 Adet Vestel 2 Prog. Bulaşık Makinası 116040

1 Adet Vestel 6 Kg Çamaşır Makinası 199838

1 Adet Vestel 4 Gözlü Gazlı Ocak 178490

1 Adet Vestel Fırın 139216

1 Adet Vestel Mikrodalga 120597

1 Adet Vestel Su Sebili 136974

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 11:32