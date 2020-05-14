Önder Alışveriş talihliler belirlendi

Önder Alışveriş Merkezleri tarafından düzenlenen Anneler Günü’ne özel çekilişi noter huzurunda yapıldı

Önder Alışveriş talihliler belirlendi
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Ömer KADİROĞLU
Kuzey Kıbrıs’ın köklü kuruluşlarından Önder Alışveriş Merkezleri tarafından her sene olduğu gibi bu sene de Anneler Günü’ne özel çekilişi düzenlendi. Önder AVM Lefkoşa Şubesinde Noter Nutku Kansu huzurunda yapılan çekilişte hediye kazanan talihliler belirlendi. Lefkoşa ve Mağusa bölgeleri olmak üzere gerçekleştirilen çekilişte 2 adet Led TV, 2 adet Buzdolabı, 2 adet bulaşık makinası, 2 adet çamaşır makinası, 2 adet gazlı ocak, 2 adet fırın, 2 adet mikrodalga ve 2 adet su sebili şanslı isimlere ulaşacak. Önder AVM Lefkoşa şubesinde gerçekleştirilen çekilişte belirlenen şanslı numaralar ise şöyle:


Lefkoşa Bölgesi için
1 Adet Vestel 32’ LED TV    070667
1 Adet Vestel 350 lt Buzdolabı    093434
1 Adet Vestel 2 Prog. Bulaşık Makinası    002828
1 Adet Vestel 6 Kg Çamaşır Makinası    098480
1 Adet Vestel 4 Gözlü Gazlı Ocak    055312
1 Adet Vestel Fırın     054160
1 Adet Vestel Mikrodalga    036529
1 Adet Vestel Su Sebili    065660

Mağusa Bölgesi İçin
1 Adet Vestel 32’ LED TV    173858
1 Adet Vestel 350 lt Buzdolabı    177100
1 Adet Vestel 2 Prog. Bulaşık Makinası    116040
1 Adet Vestel 6 Kg Çamaşır Makinası    199838
1 Adet Vestel 4 Gözlü Gazlı Ocak    178490
1 Adet Vestel Fırın     139216
1 Adet Vestel Mikrodalga    120597
1 Adet Vestel Su Sebili    136974 

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 11:32
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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