Tatar’ın Maraş ısrarı

Başbakan Tatar, “maraş’ı açmak hükümetin projesi… bir komisyon kurulmasında fayda var” dedi

Tatar’ın Maraş ısrarı
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Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaretinde Maraş konusunu yeniden gündeme taşıdı… İsmail Arter’i ziyaretinde konuşan Tatar, Gazimağusa’nın hem turistik hem de kültürel olarak zengin bir şehir olduğunu, hükümetin bir projesinin de kapalı Maraş’ın açılabilmesi olduğunu, bu konudaki çalışmaları sürdürmek istediklerini ifade etti. Başbakan Tatar, bir komisyonun kurulmasında fayda olacağını düşündüklerini söyledi.
Başkan İsmail Arter ve meclis üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Tatar, merkezi hükümetle belediyenin birlikte değerlendirmesiyle sıkıntıların aşılması için kararlar üretmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade etti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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