İşlemler sürüyor

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde yapılan kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen üçü Pakistan, üçü Bangladeş uyruklu 6 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede 25 ile 151 gün arasında ikamet izinsiz kaldıkları belirlenen zanlılar hakkında soruşturma kapsamında 8 gün ek süre temin edildi.

Polis, 16 Ekim 2026 tarihinde Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde yapılan kontrollerde S.L.’nin 21 Eylül 2026’dan itibaren 25 gün, M.M.R.’nin 4 Ağustos 2026’dan itibaren 73 gün, M.A.R.’nin 18 Mayıs 2026’dan itibaren 151 gün, A.U.R.’nin 31 Ağustos 2026’dan itibaren 45 gün, H.M.’nin 26 Ağustos 2026’dan itibaren 51 gün ve M.A.’nın 31 Temmuz 2026’dan itibaren 77 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde ihraç işlemi başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını açıkladı. Polis, zanlıların ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.