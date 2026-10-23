Genç suçluya bir şans verildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir eve pencereden girerek hırsızlık yapan Yaşar Uğurşah ile 16 yaşındaki A.T. hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Ev açma, sirkat ve mülke tecavüz” suçlarından yargılanan sanıklardan Uğurşah 9 ay hapse mahkum edilirken, A.T. bir ay cezayla kurtuldu.

Kararı okuyan yargıç, sanıkların 16 Haziran 2026 tarihinde bir şahsa ait ikametgahın yatak odasındaki pencerenin sineklik telini bıçakla kesip, içeri girdiklerini, 400 Euro nakit para, 11 bin 800 TL değerinde ziynet eşyası ve 5 bin TL para çaldıklarını söyledi.

Yargıç sanıkları; aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanıklara ne tür bir ceza verileceğini takdir ederken Yüksek Mahkemenin birçok kararında belirtmiş olduğu cezalandırma ilke ve prensiplerini, olguları, suçlar için öngörülen azami cezaları ve sanıkların kişisel durumunu değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, mahkemelerin işlenen suçun ağırlığı ile orantılı ve toplumu, toplum bireyleri arasında tedirginlik yaratan suçlardan koruyan cezalar vererek, toplumun hukuka ve adalete olan saygı ve güvenini sağlamak ve korumakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Yargıç, “Ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda, mahkeme yasa koyucunun saptadığı azami ceza haddini de dikkate alarak, suçluya, gerek suçluyu gerekse başkalarını benzer suç işlemekten caydırıcı bir ceza takdir etmelidir” dedi.

Yargıç, sanıkların mahkûm olduğu ev açma suçunun 7 yıla kadar, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıla kadar, kasti hasarın 3 yıla kadar ve mülke tecavüz suçunun ise 2 yıl kadar hapis öngören ciddi suçlar olduğunu vurguladı.

Yargıç, her davanın kendi olguları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanıkların genç suçlu kategorisinde olduklarını, pişman olup, özür dilediklerini, 16 yaşındaki sanığın ailesinin ihmalinden dolayı birçok suça karıştığını, sosyal hizmetlerden destek almadığını belirtti. Yargıç, genç suçluların topluma kazandırılmasında sosyal hizmetlere önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yargıç, 16 yaşında ve sağlık durumuna bakıldığında mental sorunları ve yönlendirmeye açık olan sanığın aile ve sosyal hizmetlerden destek görmediğini ifade ederek, sanığın sağlık durumunu lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, ayrıca A.T.’nin müştekiyi tazmin ettiğini de belirtti.

Ağır Ceza Yargıcı; tüm olgular ışığında sanık Yaşar Uğurşah’ı 9 ay, A.T.’yi ise bir ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

