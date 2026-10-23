Sürece dinamit

İsmi açıklanmayan Kıbrıslı Rum iş insanları, Gazimağusa’daki fabrikalarının 1981’den beri “işgal edildiğini” öne sürerek PepsiCo ve bağlı şirketlere karşı 140 milyon Euro’nun üzerinde tazminat davası açtı.

İki toplumlu müzakerelerde ilerleme sağlanması istenirken Rumların 45 yıl sonra böylesi bir adım atması dikkat çekti.

Lefkoşa Rum Bölge Mahkemesi’ne sunulan dava, Cyprofruta ve Cyprus Farming şirketleri adına açıldı. Davacılar, Gazimağusa’daki fabrika ve arazilerinin 1974 öncesi kendilerine ait olduğunu, 1981’den itibaren ise Ektam Kıbrıs tarafından Pepsi, Pepsi Max, 7UP ve Mirinda üretiminde kullanıldığını iddia ediyor.

Politis’te yer alan habere göre; Kıbrıslı Rum iş insanları, Gazimağusa’daki fabrikalarının 1981’den beri “işgal edildiğini” öne sürerek PepsiCo ve bağlı şirketlere karşı 140 milyon Euro’nun üzerinde tazminat talebiyle dava açtı.

Lefkoşa Rum Bölge Mahkemesi’ne sunulan dava, Cyprofruta ve Cyprus Farming şirketleri adına açıldı.

Davacılar, Gazimağusa’daki fabrika ve arazilerinin 1974 öncesi kendilerine ait olduğunu, 1981’den itibaren ise Ektam Kıbrıs tarafından Pepsi, Pepsi Max, 7UP ve Mirinda üretiminde kullanıldığını iddia ediyor.

Dava, ABD merkezli PepsiCo’nun yanı sıra Türkiye’deki Pepsi bağlı şirketleri, Ektam Kıbrıs ve yöneticileri de dahil olmak üzere 12 gerçek ve tüzel kişiye karşı yöneltildi.

Dava dilekçesinde şu talepler yer aldı:

- Fabrikanın kullanımının durdurulması ve mülkün iadesi

- 1981-2026 dönemi için yaklaşık 9,15 milyon euro kira bedeli

- Kullanım kaybı ve ticari kâr kaybı için 135 milyon euro tazminat

Davacılar, Şubat 2026’da gönderdikleri ihtarnameye rağmen karşı tarafın fabrikayı boşaltmadığını belirterek mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Dava açılan 12 kişi ve şirket

1. Mehmet Melih Sipahioglu (İstanbul)

2. Pepsico INC. (ABD)

3. Infima Holding (eski Tamek Holding A.Ş.)

4. Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd.

5. Fruko Meşrubat San. Ltd.

6. Tamek Sagra Grup Gıda Üretim A.Ş.

7. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)

8. Pergama İçecek A.Ş.

9. Güngör Sipahioglu

10. Dr. Şemsi Kazım Erkman (Ektam Kıbrıs)

11. H. Sibel Erkman (Ektam Kıbrıs)

12. Eda Erkman (Ektam Kıbrıs)

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026, 10:09