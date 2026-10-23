Soruşturma bitmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, 4 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile yakalanan H.Ö. isimli zanlı, dün ek tutukluluk talebiyle, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Büke, 18 Ekim’de, saat 20.40 ile 21.45 saatleri arasında, zanlı H.Ö.’nün işyerinde yapılan arama sonucunda, ofisin üst kısmında bulunan yatak odasında, dolap içerisinde, 4 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

Zanlının da suçunu kabul ettiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının, 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

