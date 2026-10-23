Tüketici korunacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, piyasadaki fiyatlarla ilgili denetimlerin artarak süreceğini, dengeyi tüm paydaşlarla çalışarak sağlayacaklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Taçoy, Kıbrıs Türk Gıda Perakendecileri Derneği MAR-DER Yönetimi Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek başta piyasadaki fiyat denetimi olmak üzere başlıca sorunları değerlendirdi.

Taçoy, piyasadaki fiyatların devletin sorumluluğunda olduğunu ifade ederek, bu yöndeki denetimlerinin artarak süreceğini söyledi.

Fiyat denetiminin başlıca hedefinin tüketiciyi korumak olduğunu dile getiren Taçoy, ancak bunun yanında perakendeci konumundaki marketlerin de bu denetimler sayesinde korunduğunu kaydetti.

“Alan kadar satanın da denetimden çıkaracağı faydalar vardır” diyen Taçoy, haksız rekabet yaratan durumların önüne geçilmesiyle işini düzgün yapan esnafın da korunduğunu belirtti.

MAR-DER Yönetimi Kurulu ile masaya yatırdıkları konuları hayata geçirmek adına çalışmaya başlayacaklarını dile getiren Taçoy, birçok konuda ortak düşünce içerisinde olduklarını görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

