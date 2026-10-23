‘Siyasete ilgi yok’

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, siyasete pek sıcak bakmıyor. Siyasetin yalan üzerine kurulu olduğunu ifade eden vatandaşlar, bir makama gelseler dahi istedikleri gibi ülke yönetiminde yer alamayacaklarına inanıyor. Bazıları, “Dertsiz başıma dert almam” derken, bazılar “Ne yapsak da bu ülkede bir şey değişmez” dedi.

Ne dediler?..

Derviş Erşangil

“Milletvekilli veya belediye meclis üyesi adayı olmam için bana bir teklif gelmedi. Teklif gelseydi aday olmazdım çünkü yaşım geçti. Gerçi genç olduğumda da teklif gelse yine kabul etmezdim. Kanunlu bir cumhuriyet değil. Her şey Bakanlar Kuruluna bağlıdır yasalara bağlı değil o nedenle istemezdim. Adaletle ve yasalarla yönetilen bir yer olsa belki siyasete girer veya gelecek olan bakanlık tekliflerini değerlendirirdim.”

Mehmet Kurtulmuş

“Bana belediye meclis üyeliği veya milletvekili adayı olmam için bir teklif gelmedi. Adaylık teklifi gelse de asla kabul etmezdim. Öyle bir sorumluluk altına girmek istemezdim. Ben kendi hayatımı yaşarım dertsiz başımı derde koymam. Bakanlık teklif edilse Maliye Bakanlığını isterdim. Orada para var ve o paraları halka dağıtmak için isterdim.”

Kubilay Kuyucuoğluları

“Milletvekilliği veya belediye başkan adaylığı teklifi bana gelmedi. Gelse de aday olmazdım. Ülkede siyaset yoktur. Siyasete güvenmiyorum. Bana bakanlık teklifi de gelse onu da kabul etmezdim çünkü verdikleri bütçeyi istedikleri gibi kullanamazsın. Ya eksiktir ya da Türkiye’ye muhtaç olacaksınız. Demokratik bağımsız bir ülke olsaydık o zaman belki aday olurdum.”

Osman Iravul

“Bana belediye meclis üyeliği teklifi veya milletvekili adayı olma teklifi gelmedi. Teklif gelse de aday olmazdım. Siyaseti sevmiyorum. Siyaset kötü bir şey. Hep yalan dolan. Şimdiki hükümet seçimlere ilk kez giriyor gibi bir sürü vaatlerde bulunuyor. Muhalefet muhalefetliğini yapamıyor. O nedenle siyasete girmezdim. Bana bakanlık teklifi gelse kesinlikle İçişleri Bakanlığını isterdim. Ülkede bizden çok olan yabancıları temizlemek için bu bakanlığı isterdim.”

Mustafa Alsancak

“Bana adaylık teklifi çoğu zaman geliyordu ancak benim yaşım geçti ve sağlık sorunları nedeniyle teklifleri dinlemedim bile. Şimdi bana bir teklif gelse kesinlikle yine aday olmazdım. Siyasetle kesinlikle uğraşmak istemem çünkü siyaset yalan iştir. Söz verip sözlerini tutmuyorlar. Ben de söz verip tutamayıp itibarımı küçültmek istemezdim. Bakanlık teklifi de gelse asla kabul etmezdim. Hiçbir dönemde bu tür teklifleri etmedim etmem de.”

Börteçine Baş

“Bana adaylık teklifi gelmedi lütfen de gelmesin. Teklif daha önce teklif geliyordu ancak öyle bir şeye hiç heves etmedim diye girmedim. Bana bakanlık teklifi gelse Milli Eğitim veya Turizm Çevre Bakanlığını isterdim. Eğitimci bir ailenin evladı olarak eğitimde verimli olabileceğimi ayrıca çevre bakanlığında da başarılı olabileceğimi düşünüyorum.”

İsmail Bozat

“Bana milletvekilliği veya belediye meclis üyeliği için aday olmam teklifi gelmedi gelse de olmazdım. Zamanında istesem milletvekili olurdum ancak ülkede siyaset namuslu değildir. Ya birinin çocuğunu işe alacaksın, ya arsa vereceksin ya da mal vereceksin. Bizim insanımız öyle alıştı ve dürüst siyasetçi istemiyor. Bakanlık teklifi gelse kesinlikle maliye bakanlığını isterdim çünkü muhasebeyi anlarım. Kolay da. Şimdikine bakarsan ye iç borçlan öde. Herkes kimin ne çaldığına bakmaz kendi cebine ne girdiğine bakıyor.”

Mustafa Altınoluk

“Bana milletvekilliği ya da belediye meclis üyeliği için adaylık teklifi olmadı. Olsa da aday olmazdım çünkü branşım olmayan anlamadığım bir şeyi kabul etmezdim. Ben sadece kendimi değil toplumu temsil edeceğim için bu sorumluluğu anlamadığım konuda almak istemezdim. Bakanlık teklifi gelse İçişleri veya Turizm Bakanlığını almayı isterdim. İç işlerinde ülke içindeki sorunları çözmek için çalışırdım. Veya ülkede biten turizmi yeniden canlandırmak için Turizm Bakanlığını isterdim.”