İşler iyi değil

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın kuzeyindeki hayvanlarda Mali Dil hastalığının yayılması ve et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle halkın önemli bir kısmı güneye kaydı. Kasaplar; bu gerçeğin herkes tarafından bilindiğini, ancak fiyatları düşürmeye yönelik adımların atılmadığını belirterek, yetkilileri tepkisiz kalmakla suçluyor.

Güneyde kilosu 10 ile 12 Euro (380 ile 450 TL) arasında satılan kuzu etinin kuzeydeki fiyatı ise 700 Türk Lirası. Kasaplar “aradaki fiyat farkı yüzünden güneye kayan müşterilere de hak veriyoruz. Ancak böyle devam ederse hepimiz sıkıntı çekeceğiz” diyor.

Hafta sonu olması nedeniyle dün güneye akın eden vatandaşlar da ihtiyaçları kadar et ve kıyma aldıklarını söyledi.

Vatandaşlar ise daha ucuz olduğu için güneyden et almayı tercih ettiklerini söylerken, yetkililerin kuzeydeki pahalılığa karşı önlem almasını talep etti.

Kasaplar ne dedi…?

Azmi Erkasap (Azmi Kasap)

“Et satışları çok çok düştü. İnsanlar eti güneyden almayı daha çok tercih ediyor. Kendi daimi müşterilerimiz dışında müşteri et almak için dükkânlarımıza gelmiyor. Şu anda restoranlara daha fazla et satıyoruz. Güney ile kuzey arasındaki et fiyatlarında en az 150-200 civarında bir fiyat farkı vardır. Kuzu eti 500 ile 750 lira arası satılıyor. Halk güneye kaçtı ve artık oradan alışveriş yapıyor. İnşallah yeni yıla toparlarız diye umut ediyorum. Devletin hayvancıya biraz daha fazla destek olması gerekiyor ki bu et fiyatları düşsün. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılar durumda değil. Elektrik 25 bin lira geliyor, mutfak masrafları, dükkan giderleri derken işin içinden çıkamaz bir duruma giriyoruz. Her şekilde aşağıya doğru gidiyoruz. Bu böyle devam ederse çok daha kötü günler göreceğiz. Şu anda bile kapanan dükkanlar var. Haziran-Temmuz aylarında yaklaşık 20 kasap dükkanı kapattı kapatmaya da devam edecektir. Tosun kıyma 650 lira, kuzu kıyma kemikli 850 lira. Bu noktada yetkililerden bir önlem bekliyoruz. “

Ali Onbaşı (Kasap)

“Et satışları ne çok iyi ne de çok kötü bir durumdadır. Şu anda restoranlara çalışıyoruz aynı zamanda da yıllardan beri var olan hedef kitlemiz hala bizleri tercih ediyor ve işlerimizi onlarla döndürüyoruz. Rum tarafına et konusunda rağbet çok fazladır. Kaliteye önem vermeyip orayı tercih eden vatandaşlarımız vardır. Halkın güneye kaymış olması buradaki kasapları olumsuz etkiliyor. Kuzu eti kemikli 700, dana eti 700, dana kıyma 600 lira, pastırma 750, şeftali kıyma fiyatına veriyoruz. Burası benim ve adam parası ile dükkan kirası ödemediğim için de biraz rahatım. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Güneye geçen vatandaşlar geri dönüp buradaki kasaplardan alışveriş yapmıyor.”

Ahmet Kamkam (Kasap)

“Et satışlarımız şu anca çok düşük ve bunu güneydeki et fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle müşterilerin güneye kaymasına bağlıyoruz. Bunun üzerine bir de ithal et gelince asgari ücretli de ona döndü ve işlerimiz iyice düştü. Yakın bir zamanda et fiyatlarının yükselmesi söz konusu değildir çünkü şu anda ete bir talep yok. Ben bugün bir iş yapacak olsam kasaplığı asla tercih etmezdim. Kasaplık hem zor hem pahalı hem de kayıpları olan bir meslektir.”

Mehmet Kermeoğlu (Kasap)

“Et satışları şu an düşmüştür. Et fiyatlarının uçmasını önlemiş olabilirler ancak diğer tüm ürünler de aldı başını gidiyor. Hükümetin bu konuda da çalışmalar yapması ve halkın alım gücünü arttırmak adına piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapmaları gerekiyor.”

Vatandaşlar ne dedi..?

Mehmet Irmakoğlu

“Et ihtiyacımı güneyden karşıladığım için yeterince et tüketebiliyorum. Eti güneyden almamın nedeni orada etin buradaki fiyatın yarısı kadar olmasıdır. Eti buradan 800 liraya alırken güneydeki kasaplardan 400-500 liraya alabiliyorsunuz. Sadece et değil ekmek de güneyde çok daha ucuzdur. Ben güneydeki kasaplara gittiğimde 5 tane Rum 20 tane Türk görüyorum. Yetkililerden beklentimiz et fiyatlarına bir çözüm bulmalarıdır.”

Hamit Aygün

“Yeterince et tüketebiliyorum. Et ihtiyacımı ağırlıkla kuzeyden karşılıyorum. Rum tarafında da değişik fiyatlar var ve fırsat bulursam oraya geçersem oradan alıyorum. Et fiyatları ile ilgili kuzeydeki yetkililerden hiç bir şey beklemiyorum çünkü buradaki siyasilerde öyle bir otorite yoktur.”

Hasan Hüreş

“Yeteri kadar et tüketebiliyorum ancak tüketemeyen insanlar çok fazla. Ben et ihtiyacımı güneyden karşılıyorum çünkü buradaki etin fiyatların neden bu kadar çok olduğunu anlayamıyorum. Ben İngiltere’de ve Avustralya da yaşadım ve oralarda bile et bizden çok daha ucuzdu. Bir araştırma yapılmasını ve bu pahalılığın kaynağının bulunması gerekiyor. Asgari ücret artıyor her şeye zam yapılıyor. “

İbrahim Palmer

“ Yeteri kadar eti bu pahalılıkta maalesef tüketemiyoruz. Et ihtiyacımı kuzeyden karşılıyorum. Yetkililerden beklentimiz biraz destekle et fiyatlarının düşürülmesidir.”

Abdullah Kerkez

“Yeteri kadar et tüketemiyoruz. Nadiren de olsa et alabiliyoruz. Eskiden çok daha fazla et alıyorduk ancak şu anki şartlarda çok nadir et alabiliyoruz. Yetkililerde beklentimiz fiyatların denetlenerek düşürülmesidir.”

Bedia Kılınç

“Yeteri kadar et tüketemiyoruz. Eskiye göre kıyasladığımızda pahalılık nedeniyle et tüketimimiz azaldı. Ülkenin hiçbir yerinde bir denetim yok ve herkes istediği fiyata satış yapıyor bu da ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında bizleri olumsuz etkiliyor. Et alacağım zaman kasaplarda en ucuz hangisiyse oradan alıyorum. “

Kenan Tosun

“Ben vejetaryenim ve et tüketmiyorum. Vatandaşlar et için güneye yöneliyor çünkü orada et daha ucuzdur. Bu noktada hükümetin üreticiyi desteklemesi ve fiyatların düşürülmesi gerekiyor. Ben et yemesem de kıyma alıyorum ve onu da buradaki kasaplardan almayı tercih ediyorum.”

Murat Erdelhun

“Ben et tüketmeyi pek sevmiyorum ancak eve et alacağım zaman tercihim ucuz olduğu için güneydeki kasaplarından almayı tercih ediyorum. Et fiyatlarıyla ilgili yetkililerden hiçbir beklentim yok çünkü doğru düzgün iş yapan yok. Güneyden et almaya devam edeceğim.”

Ergün Barkut

“Yeteri kadar eti bu şartlarda maalesef tüketemiyoruz. Ekonominin kötü olması her anlamda bizleri etkiliyor. Eti daha önce aylık alır tüketirdik ancak şimdi haftalık alıyorum onu da az alıyorum. Eve et alacağım zaman buradaki kasaplardan et almayı tercih ediyorum.”

Delal Terbiyeli

“Pahalılık nedeniyle yeteri kadar et tüketemiyoruz. Sadece et değil gelirlerimiz artık giderlerimizi karşılamaz durumdadır. Piyasa çok pahalı ve eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Et ihtiyacımız olduğu zaman buradaki kasaplardan almayı tercih ediyoruz ancak her hafta bir kilo et almak bile bütçemizi çok sarsıyor. “

Kuzeydeki fiyatlar şöyle:

Kuzu döş: 650 TL

Kuzu eti: 700 TL

Dana Steak: 750 TL

Dana Kıyma: 650 TL

Ciğer Takım: 600 TL

Besli Eti: 550 TL

Oğlak Eti: 650 TL

Tosun Kıyma: 700 TL

Şeftali: 600 TL

Köfte: 600 TL

Pastırma: 750 TL