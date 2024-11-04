‘Doğru, tarafsız ve cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 10 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Ahmet Billuroğlu

“Diyalog TV’yi izliyorum. Genel olarak yayınları çok iyi, anlaşılır ve nettir. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın dürüst, gerçeklerden söz etmesi ve çarptırmadan konuları bizlere ulaştırmasını seviyorum ve bu nedenle de takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devam etmesini ve izledikleri çizgiden şaşmamalarını dilerim.”

Erkan Özdoğan

“Diyalog TV’yi severek takip ediyorum. Yayınları kaliteli ve doğru habercilik anlayışıyla bizlere aktarılıyor. Reşat Akar’ın bu ülkenin başına gelmesini istiyoruz. Reşat Akar’ın programı beğenerek takip ettiğim bir programdır. Bu programı her yana değinmesi, toplumda eksik yanları eleştirmesi, tarafsız ve doğruları konuştuğu için takip ediyorum. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Cahit Ekenoğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını sürekli izliyorum. Beni bu programa bağlayan ülkedeki her konuya değinmesidir. TV 2020 yeni yaşını kutluyor nice uzun soluklu yayın hayatı dilerim.”

Ömer Cabacaba

“Diyalog TV’yi şüphesiz izliyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını özellikle Reşat Akar’ın programını ciddi buluyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan neden kimseden korkmadan dobra dobra konuşup yapılması gerekenleri net bir şekilde söylemesidir. Ben çoğu zaman keşke Reşat Akar bu ülkenin başında olsa diyorum. Çünkü beğeniyoruz ve aradığımız adam aslında Reşat Akar’dır. Toplumun yaralarını görecek saracak ve tedavi edecek insanlara ihtiyacımız var Reşat Akar’da bunlardan biridir. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar nice mutlu 50-100 yıllara. Aynı yolda aynı çizgide yollarına devam etsinler istiyoruz.”

Zehra Ulubatlı

“Diyalog TV yeni adıyla tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle akşamüzeri Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın programını izlememin nedeni doğruları ve bu ülkedeki sorunlara değinmesi ve çözümlerini de sunmasıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice mutlu yıllar dilerim.”

Süleyman Ant

“Diyalog TV’yi takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek takip ediyorum. Bu programda günlük olayların iyi bir şekilde ele alınıp değerlendirmesini beğendiğim için Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum. Hükümetin yapamadıklarını Reşat Akar iyi bir şekilde gündeme getiriyor ve çözüm önerileri de söylüyor. Diyalog TV’nin 11’innci yılını kutlar nice başarılı yayınlar dilerim. Diyalog TV duymak istediğimiz her şeyi söylüyor ve daha da ilerisi olacağı inancındayım çünkü Reşat Akar başarılı ve deneyimli bir gazetecidir.”

Özkan Özipek

“Diyalog TV’yi izliyorum. En fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum. Yaptığı eleştiriler ve doğruları ele alması hoşuma gidiyor. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlarım başarılı ve tarafsız yayınlarının devamını dilerim.”

Mehmet İnancı

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. Reşat Akar efsane bir gazetecidir. Ben Londra’da kalıyorum ve orada yaşayan Türkler Reşat Akar’ın Gündem Özel programını çok izliyor. Gündem Özel programı başladı mı herkes televizyonun başına kilitleniyor. Diyalog TV 11’inci yaşını kutluyor. Nice başarılı yayınlar dilerim. Reşat Akar bu ülke için ekibiyle birlikte canı gönülden uğraşmaktadır. Halkın sorunlarını dinleyen ve ülke sorunlarıyla ilgilenen bir kuruluştur ve bu kuruluştan başka bir kuruluş yoktur.”

Halil Bozkaya

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla toplumumuzu ilgilendiren programları ve haberleri izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını gönülden takip ediyoruz. Bu programda gerçekler işleniyor ve toplumu ilgilendiren konulara parmak basılıyor. Keşke 1974 yılında bu kanal kurulsaydı ve o günden bu güne kadar halkı kulağından tutmuş olsaydı. Diyalog TV 11’inci yaşını kutluyorum hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Tüm çalışanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.”

Kubilay Kuyucuoğluları

“Diyalog TV’yi izliyorum. Genellikle Reşat Akar’ın programını izliyorum. Beni o programa bağlayan ülke gerçeklerinin ele alınması ve Reşat Akar’ın tüm yorumları hoşuma gitmekle beraber söylediği her şeyin altına imzamı atarım. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar nice başarılı ve tarafsız yayınlar yapacağı yıllar dilerim.”